В Минздраве рассказали, насколько заполнены больницы в Украине

Заполненность больниц по Украине не превышает 15%.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— По количеству госпитализаций. Я считаю, что мы не можем делать выводов по одному дню. Тем более, например, сегодня 134 человека были госпитализированы. Если смотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%, — сказал он.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Также он отметил, что решение о госпитализации принимает исключительно врач, исходя из протоколов лечения утвержденных Минздравом.

Напомним, 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции. Из них 391 летальный, а 3 060 пациентов выздоровели.