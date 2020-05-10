У МОЗ розповіли, наскільки заповнені лікарні в Україні

Заповненість лікарень по Україні не перевищує 15%.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Щодо кількості госпіталізацій. Я вважаю, що ми не можемо робити висновків по одному дню. Тим більше, наприклад, сьогодні 134 людини були госпіталізовані. Якщо дивитися на загальну кількість госпіталізацій і заповненість ліжок в цілому по Україні, то цей показник не перевищує 15%, – сказав він.

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Також він зазначив, що рішення про госпіталізацію приймає виключно лікар, виходячи з протоколів лікування затверджених МОЗ.

Нагадаємо, 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції. З них 391 летальний, а 3 060 пацієнтів одужали.