По состоянию на 9.00 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

— По состоянию на 9.00 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

К слову, по состоянию на 9 мая количество больных возросло на 515 человек.

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На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 544 случая;

Волынская область — 470 случаев;

Днепропетровская область — 704 случая;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 517 случаев;

Закарпатская область — 695 случаев;

Запорожская область — 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 1116 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

г. Киев — 1804 случая;

Киевская область — 972 случая;

Львовская область — 753 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 221 случай;

Одесская область — 636 случаев;

Полтавская область — 246 случаев;

Ровенская область — 926 случаев;

Сумская область — 154 случая;

Тернопольская область — 999 случаев;

Харьковская область — 572 случая;

Херсонская область — 159 случаев;

Хмельницкая область — 175 случаев;

Черновицкая область — 2268 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать об ограничениях читайте на Фактах ICTV.