По состоянию на 9.00 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.
— По состоянию на 9.00 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.
К слову, по состоянию на 9 мая количество больных возросло на 515 человек.
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На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 544 случая;
- Волынская область — 470 случаев;
- Днепропетровская область — 704 случая;
- Донецкая область — 99 случаев;
- Житомирская область — 517 случаев;
- Закарпатская область — 695 случаев;
- Запорожская область — 328 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1116 случаев;
- Кировоградская область — 411 случаев;
- г. Киев — 1804 случая;
- Киевская область — 972 случая;
- Львовская область — 753 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 221 случай;
- Одесская область — 636 случаев;
- Полтавская область — 246 случаев;
- Ровенская область — 926 случаев;
- Сумская область — 154 случая;
- Тернопольская область — 999 случаев;
- Харьковская область — 572 случая;
- Херсонская область — 159 случаев;
- Хмельницкая область — 175 случаев;
- Черновицкая область — 2268 случаев;
- Черкасская область — 333 случая;
- Черниговская область — 73 случая.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать об ограничениях читайте на Фактах ICTV.