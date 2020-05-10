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Факты / Украина

522 за сутки: в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавируса

По состоянию на 9.00 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.

— По состоянию на 9.00 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

К слову, по состоянию на 9 мая количество больных возросло на 515 человек.

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На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 544 случая;
  • Волынская область — 470 случаев;
  • Днепропетровская область — 704 случая;
  • Донецкая область — 99 случаев;
  • Житомирская область — 517 случаев;
  • Закарпатская область — 695 случаев;
  • Запорожская область — 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1116 случаев;
  • Кировоградская область — 411 случаев;
  • г. Киев — 1804 случая;
  • Киевская область — 972 случая;
  • Львовская область — 753 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 221 случай;
  • Одесская область — 636 случаев;
  • Полтавская область — 246 случаев;
  • Ровенская область — 926 случаев;
  • Сумская область — 154 случая;
  • Тернопольская область — 999 случаев;
  • Харьковская область — 572 случая;
  • Херсонская область — 159 случаев;
  • Хмельницкая область — 175 случаев;
  • Черновицкая область — 2268 случаев;
  • Черкасская область — 333 случая;
  • Черниговская область — 73 случая.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать об ограничениях читайте на Фактах ICTV.

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