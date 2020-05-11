На Донбассе противник стреляет из артиллерии и ракетных комплексов — четверо раненых

Оккупанты 10 мая 15 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все вражеские провокации украинские военные отвечали со штатного вооружения.

— В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое – боевые травмы, — сообщает штаб ООС.

Читайте: Боевики обстреляли украинские позиции неуправляемой авиационной ракетой

В то же время, по данным разведки, украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов.

С начала суток 11 мая на Донбассе сохраняется тишина.

Недавно контрразведка СБУ задержала жителя Луганщины, который передавал данные об украинских ракетах в Россию.