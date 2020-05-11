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Факти / Україна

На Донбасі ворог стріляє з артилерії та ракетних комплексів – четверо поранених

Окупанти 10 травня 15 разів обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На всі ворожі провокації українські військові відповідами зі штатного озброєння.

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування, – повідомляє штаб ООС.

ЧитайтеБойовики обстріляли українські позиції некерованою авіаційною ракетою

Водночас, за даними розвідки, українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів.
Від початку доби 11 травня на Донбасі зберігається тиша.

Нещодавно контррозвідка СБУ затримала мешканця Луганщини, який передавав дані про українські ракети в Росію.

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