На Донбасі ворог стріляє з артилерії та ракетних комплексів – четверо поранених

Окупанти 10 травня 15 разів обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На всі ворожі провокації українські військові відповідами зі штатного озброєння.

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування, – повідомляє штаб ООС.

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Водночас, за даними розвідки, українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів.

Від початку доби 11 травня на Донбасі зберігається тиша.

Нещодавно контррозвідка СБУ затримала мешканця Луганщини, який передавав дані про українські ракети в Росію.