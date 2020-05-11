В Карпатах выпало до полуметра снега

Снег в Карпатах, по состоянию на 11 мая, достигал высоты до полуметра.

По данным синоптиков, на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 0-50 сантиметров. Температура воздуха достигает 12,4°С, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.

— Высота снежного покрова составляет 0-50 см, покрытая 20%, снег старый, слежавшийся, — говорится в сообщении.

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Также до 20 см снега зафиксировали на Драгобрате.

— На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 8,3°С. Высота снежного покрова составляет 19 см, — информируют в Украинском гидрометцентре.

Напомним, ухудшение погоды в Карпатах наблюдается уже несколько дней. Так, 4 мая на горе Поп Иван выпал мелкий снег и также была метель. Тогда температура воздуха опустилась до -2°С.