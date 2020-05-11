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Факти / Україна / Суспільство

У Карпатах випало до півметра снігу

Сніг у Карпатах, станом на 11 травня, сягав висоти до півметра покриву.

За даними синоптиків,  на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягає 12,4°С, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.

– Висота снігового покриву становить 0-50 см, покрита 20%, сніг старий, злежаний, – зазначено в повідомленні.

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Також до 20 см снігу зафіксували на Драгобраті.

– На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 8,3°С. Висота снігового покриву становить 19 см, – інформують в Українському гідрометцентрі.

Нагадаємо, погіршення погоди у Карпатах спостерігається вже кілька днів. Так, 4 травня на горі Піп Іван випав дрібний сніг і також була хуртовина. Тоді температура повітря опустилася до -2°С.

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