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Факты / Украина / Общество

Вода есть: в Киеве ликвидирована авария на водопроводной станции

В Киеве возобновила работу Деснянская водопроводная станция, где накануне (вечером 10 мая) произошла авария.

Об этом заявили в пресс-службе Киевводоканала.

— На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции, — говорится в сообщении.

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Как отмечается, подача холодной воды возобновилась во все дома киевлян.

В воскресенье, 10 мая, в Киеве произошла авария на Деснянской водопроводной станции, что привело к остановке поставки холодной воды в дома Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Напомним, с 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду в рамках проведения гидравлических испытаний теплосетей, чтобы подготовить их к работе зимой.

Источник: Київводоканал

Фото: Dreamstime

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