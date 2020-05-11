Вода є: у Києві ліквідовано аварію на водопровідній станції

У Києві відновила ​​роботу Деснянська водопровідна станція, де напередодні (ввечері 10 травня) сталася аварія.

Про це заявили у прес-службі Київводоканалу.

– На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи з відновлення роботи станції, – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, подача холодної води відновилася в усі будинки киян.

У неділю, 10 травня, у Києві відбулась аварія на Деснянській водопровідній станції, що призвело до зупинки постачання холодної води у будинки Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.

Нагадаємо, з 12 травня в Києві почнуть відключати гарячу воду в рамках проведення гідравлічних випробувань тепломереж, щоб підготувати їх до роботи взимку.

Джерело: Київводоканал