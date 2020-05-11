PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Вода є: у Києві ліквідовано аварію на водопровідній станції

У Києві відновила ​​роботу Деснянська водопровідна станція, де напередодні (ввечері 10 травня) сталася аварія.

Про це заявили у прес-службі Київводоканалу.

– На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи з відновлення роботи станції, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Небачені борги. Як карантин вдарив по сплаті комуналки

Як зазначається, подача холодної води відновилася в усі будинки киян.

У неділю, 10 травня, у Києві відбулась аварія на Деснянській водопровідній станції, що призвело до зупинки постачання холодної води у будинки Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.

Нагадаємо, з 12 травня в Києві почнуть відключати гарячу воду в рамках проведення гідравлічних випробувань тепломереж, щоб підготувати їх до роботи взимку.

Джерело: Київводоканал

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка