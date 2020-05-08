С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду в рамках проведение гидравлических испытаний теплосетей, чтобы подготовить их к работе зимой.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

— Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывания многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабление карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний, — сказал он.

По его словам, испытания пройдут не только в Киеве, а и во всех городах.

Проведение гидравлических испытаний пройдет во всех районах Киева, чтобы избежать повышенной аварийности, когда начнется отопительный сезон.

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Отключать горячую воду в Киеве будут проводить поэтапно и согласно утвержденному графику.

На каждом участке испытания продлятся около двух недель.

— Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу, – сказал он.

Напомним, 8 апреля в Киеве полностью завершили отопительный сезон. Тепло отключили во всех районах столицы.