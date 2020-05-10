В Ивано-Франковске от коронавируса умер главврач станции скорой помощи

10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, у Ковалюка подтвердили коронавирус шесть дней назад.

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— К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, — написал он.

Напомним, 9 мая в Кировоградской области от коронавируса умер врач детской областной больницы. Подозревают, что он мог заразиться от своего брата, также медработника, который умер от вируса 17 апреля.

Фото: Галка