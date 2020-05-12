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Факты / Украина / Общество

Карантин во Львове: иммунолог рассказала, почему нельзя открывать магазины одежды

Во Львове иммунологи не советуют открывать магазины одежды и обуви из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом и невозможности обеспечить надлежащую дистанцию ​​между покупателями.

— Сейчас идет увеличение количества заболеваний, в том числе тяжелых случаев, требующих госпитализации, поэтому, учитывая близкий контакт покупателей и персонала, невозможно придерживаться надлежащего дистанцирования и вентиляции. Это — основная причина отсрочки, — отмечает эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Наталия Виноград.

Читайте: Ослабление карантина во Львове: сняты ограничения на работу парикмахерских и салонов красоты

С 12 мая во Львове начал действовать ряд ослаблений карантинных мер. Сейчас разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и частных стоматологическим кабинетам.

Ранее было разрешено работу летним террасам ресторанов, кафе и определенным категориям предприятий. Также открылись парки, скверы и зоны отдыха для посетителей.

Напомним, что в Киеве смягчили карантин с 12 мая. В столице открылись непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы.

Источник: Львовский городской совет

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