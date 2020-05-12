Карантин у Львові: імунолог розповіла, чому не можна відкривати магазини одягу

У Львові імунологи не радять відкривати магазини одягу та взуття через високий рівень захворюваності на коронавірус та неможливість забезпечити належну дистанцію між покупцями.

– Наразі йде збільшення кількості захворювання, зокрема тяжких випадків, що потребують госпіталізації, тому, з огляду на близький контакт покупців та персоналу, неможливо дотримуватись належного дистанціювання та вентиляції. Це – основна причина відтермінування, – зазначає епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталія Виноград.

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З 12 травня у Львові почала діяти низка послаблень карантинних обмежень. Наразі дозволили працювати перукарням, салонам краси та приватних стоматологічним кабінетам.

Раніше було дозволено роботу літнім терасам ресторанів, кафе та певним категоріям підприємств. Також відкрились парки, сквери та зони відпочинку для відвідувачів.

Нагадаємо, що у Києві пом’якшили карантин з 12 травня. У столиці відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери.

Джерело: Львівська міська рада