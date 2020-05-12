Во Львове с 12 мая ввели новые правила ослабления карантина.

Сейчас городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

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Запрет на продажу одежды продлится до 15 мая.

— Возможно, сегодня мы дадим старт для работы парикмахерских. Относительно магазинов одежды и обуви, то мы должны синхронизировать свое решение с областной комиссией ТЭБ и ЧС. Областная комиссия приняла решение продлить карантин по этому сегменту до 15 мая, до пятницы, — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Также одной из летних площадок кафе Золотой колос запретили работать из-за несоблюдения правил работы во время пандемии коронавируса.

За последние сутки на Львовщине зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирус.

Напомним, что карантин в Украине продолжат после 22 мая.

Источник: Львовский городской совет