Минфин разрабатывает возможность налоговых каникул для бизнеса — Шмыгаль

Минфин просчитывает возможность запустить в Украине налоговые каникулы для бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Относительно налоговых каникул, то сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность без развала бюджета и без банкротства страны, — отметил глава Кабмина.

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Карантин в Украине введен с 12 марта, который будет действовать до 22 мая по предварительным данным.

С 11 мая запустили ряд ослаблений относительно работы бизнеса и жизни граждан.

В стране разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов, посещать парки, скверы, зоны отдыха и салоны красоты.

Также Кабмин выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина больше не грозит банкрутсво. Пока нет ни одной причины для неплатежеспособности.