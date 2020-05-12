Мінфін розробляє можливість податкових канікул для бізнесу – Шмигаль

Мінфін прораховує можливість запустити в Україні податкові канікули для бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Кредитні канікули вже є, їх розроблено. Щодо податкових канікул, то зараз Міністерство фінансів прораховує цю можливість без розвалу бюджету та без банкрутства країни, – зазначив голова Кабміну.

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Карантин в Україні запроваджено з 12 березня, який діятиме до 22 травня за попередніми даними.

З 11 травня запустили низку послаблень щодо роботи бізнесу та життя громадян.

У країні дозволили роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку та салони краси.

Також Кабмін виділив 6 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом на виплати людям, які втратили роботу.

Раніше Факти ICTV писали, що Україні більше не загрожує банкрутсво. Наразі не має жодної причини для неплатоспроможності.