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Факты / Украина / Общество

На Ивано-Франковщине новая вспышка коронавируса

В селе Княжолуки Ивано-Франковской области обнаружили 20 человек с подозрением на Covid-19. Пациентов госпитализировали в районную больницу, у 8 человек подтвердили коронавирус.

По словам первого заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Марии Савки, госпитализация жителей началась 28 апреля. Сейчас состояние большинства больных оценивается как средней тяжести. Возраст пациентов — 50-64 лет.

— Ситуация с коронавирусом в Княжолука достаточно серьезная. По состоянию на 1.00 из села в Долинскую клинику госпитализировали 20 человек. В боксовом отделении находятся шесть человек в состоянии средней тяжести.

Один человек находится в реанимационном отделении, но ПЦР-результат на коронавирус у него отрицательный, — сообщила Савка.

Еще 13 жителей села в состоянии средней тяжести находятся в терапевтическом отделении Долинской больнице.

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По словам Савки, в Княжолуках провели дезинфекцию. Сейчас устанавливают всех контактных лиц.

Ранее глава Долинской ОТГ Владимир Ладно заявил, что вспышка коронавируса в Княжолуках произошла из-за нарушения жителями села карантинных требований.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 человек.

Источник: Час Закарпаття

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