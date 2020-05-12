На Івано-Франківщині новий спалах коронавірусу

У селі Княжолуки Івано-Франківської області виявили 20 осіб з підозрою на Covid-19. Пацієнтів госпіталізували до районної лікарні, у 8 осіб підтвердили коронавірус.

За словами першого заступника голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки, госпіталізація жителів почалася 28 квітня. Наразі стан більшості хворих оцінюється як середньої тяжкості. Вік пацієнтів – 50-64 років.

– Ситуація з захворюванням на коронавірус у Княжолуках є достатньо серйозною. Станом на 11 годину з села до Долинської КНП госпіталізували 20 осіб. В боксовому відділенні перебувають шість осіб у стані середньої важкості.

Одна особа перебуває в реанімаційному відділенні, але ПЛР-результат на коронавірус у неї негативний, – повідомила Савка.