На Івано-Франківщині новий спалах коронавірусу

У селі Княжолуки Івано-Франківської області виявили 20 осіб з підозрою на Covid-19. Пацієнтів госпіталізували до районної лікарні, у 8 осіб підтвердили коронавірус.
За словами першого заступника голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки, госпіталізація жителів почалася 28 квітня. Наразі стан більшості хворих оцінюється як середньої тяжкості. Вік пацієнтів – 50-64 років.
– Ситуація з захворюванням на коронавірус у Княжолуках є достатньо серйозною. Станом на 11 годину з села до Долинської КНП госпіталізували 20 осіб. В боксовому відділенні перебувають шість осіб у стані середньої важкості.
Одна особа перебуває в реанімаційному відділенні, але ПЛР-результат на коронавірус у неї негативний, – повідомила Савка.
Ще 13 жителів села у стані середньої тяжкості перебувають у терапевтичному відділенні Долинської лікарні.
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За словами Савки, у Княжолуках провели дезинфекцію. Наразі встановлюють всіх контактних осіб.
Раніше голова Долинської ОТГ Володимир Гаразд заявив, що спалах коронавірусу у Княжолуках стався через порушення мешканцями села карантинних вимог.
Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.
Джерело: Час Закарпаття