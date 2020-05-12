Поклонская не может и не будет считаться голосом крымчан – Кориневич

“Экс-прокурор” аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская напрямую способствовала оккупации части Украины, не может считаться голосом крымчан.

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

— Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений, – написал он.

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По его словам, Поклонская искажает факты и истину в своих утверждениях.

Кориневич добавил, что надлежащую оценку действиям Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия.

Напомним, в январе Поклонская выразила желание “поехать и работать” послом России в Украине.