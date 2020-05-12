Реформа Государственного концерна Укроборонпром уже давно на устах у политиков.

По состоянию на сегодня в результате реформы планируют ликвидировать госконцерн и создать вместо него шесть госкорпораций, каждая из которых будет работать в своей отрасли.

Систему управления государственным оборонным предприятием на данный момент считают не эффективной.

Однако на реформирование может уйти слишком много времени — до двух с половиной лет, если не будут приняты необходимые для этого законы.

Факты ICTV рассказывают, почему возникла необходимость в реформировании Укроборонпрома и чего от него ожидать.

Почему назрела реформа

Несмотря на хорошие показатели Укроборонпрома за последние несколько лет, вопрос его реформирования назревал давно.

Заместитель директора Укроборонпрома, глава Офиса трансформации Роман Бондарь рассказал Фактам ICTV, что проблемы начались еще при создании концерна.

— Взялись предприятия, которые производили разную продукцию, косвенно имеющую отношение к оборонной, и были “слеплены” в одну кучу. Над ним поставили орган управления под названием концерн, который должен был выполнять контрольно-координационные функции, — объясняет Бондарь.

У концерна действительно есть возможность влиять на предприятия, однако не была предусмотрена большая ответственность за результат их работы.

Проще говоря — не было ответственности за производимую Укроборонпромом продукцию.

Это и хотят сейчас исправить. Однако уже известно, что это приведет к ликвидации Укроборонпрома в его теперешнем виде.

По словам Бондаря, в госконцерне уже ведут работу над:

внедрением практики регулярной отчетности;

изменением наблюдательного совета;

финансовым аудитом;

аудитом специальных расследований;

внедрением системы управления рисками.

Руководитель Центра антикризисных инициатив, эксперт в сфере развития военно-промышленного комплекса Украины Максим Глущенко объяснил, что реформа назревала уже долгое время, ведь модель работы Укроборонпрома себя дискредитировала.

— Он создавался, когда основной целью была продажа старых запасов советской техники, где-то отремонтированной, где-то модернизированной… Сегодня время новых технологий, необходимо создавать инновации, стимулировать оборонно-промышленный комплекс и создавать соответствующие технологии, — говорит Глущенко.

И ликвидация Укроборонпрома сейчас необходима, ведь решать локальные проблемы не удается, поскольку он выполняет контрольно-координационные функции. Это значит, что у руководства концерна нет возможности улучшить ситуацию на отдельных предприятиях.

Компания может просто заявить, что Укроборонпром вмешивается в ее хозяйственную деятельность, чего не позволено делать. И это может произойти, даже если предлагаемые решения позитивно на нее повлияют.

— Я, например, хочу поднять качество управленческого учета, управленческих процедур, управления себестоимостью и контроля выпуска продукции. Получается, что сейчас у меня отсутствуют прямые инструменты для этого, — сказал замдиректора концерна.

Реформа же должна помочь в исправлении сложившейся ситуации.

Чего ждать от реформы

В результате реформы планируют создать шесть отдельных холдингов вокруг прогрессивных предприятий Укроборонпрома, а сам концерн ликвидируют.

Их планируют разделить по принципу отраслевой синергии:

ракетостроительной;

радарных систем;

морских систем;

бронетанковой;

авиационной;

авиаремонтной.

— Например, будет холдинг с самыми лучшими в мире ракетами, будет холдинг, который занимается производством танков и БТР, которые не имеют аналогов, еще один займется радарными системами, способными остановить любую летящую на нас ракету или беспилотник…

Вместо огромного набора предприятий, которые непонятно кому подчиняются, как управляются, будет четкая структура и показатель эффективности, — говорит Бондарь.

Разделение компаний, например, поможет избавиться от непрофильных, убыточных активов.

— Мы сможем объединить научно-производственный потенциал предприятий. В дальнейшем нас ждет корпоратизация, акционирование предприятий с целью привлечения инвесторов и кооперации с мировыми технологическими лидерами, которые готовы сюда вкладывать деньги, готовы принести свои наработки. Они заинтересованы в нашей компетентной, но в то же время дешевой рабочей силе. Это позволит создать рабочие места и в конечном итоге обеспечить нашу армию современными образцами военной техники, а потом заняться экспортом и получать валютную выручку, — рассказывает Глущенко.

Эффективное управление 116 компаниями одновременно просто невозможно, потому это также подстегивает к их разделению. Однако стоит понимать, что среди компаний есть и те, которые далеко не в лучшем состоянии.

По словам Бондаря, объединение в холдинги поможет развивать не только сильные предприятия, но и слабые за счет перераспределения продукта.

В результате реформы некоторые госпредприятия пойдут в Фонд государственного имущества, часть отдадут в специальные министерства, еще какие-то модернизируют, а из еще одной части создадут основу для будущих холдингов.

Среди целей реформы — сделать Укроборонпром более прозрачным. У любого гражданина должна быть возможность узнать о том, чем занимается тот или иной завод в холдинге, какие у него проблемы и перспективы.

В конце мая должен выйти годовой отчет о деятельности госконцерна, что также будет регулярной практикой. Он создается для того, чтобы информировать людей о выполнении обещаний, путях развития и том, как можно оценить деятельность Укроборонпрома.

Подобная практика уже введена в некоторых стратегических для Украины предприятиях, что дает им большую прозрачность.

Реформа в цифрах

В Укроборонпроме уже представили так называемую дорожную карту реформ, согласно которой все предприятия концерна разделят на три группы:

развития;

реструктуризации;

переподчинения.

Из 137 предприятий, которые находятся в контуре управления государственного концерна, у достаточно малого количества есть потенциал для развития.

По информации, опубликованной Укроборонпромом 8 мая, у 38 предприятий общий чистый доход составляет около 35 млрд грн, что в процентном выражении — 88% дохода всего госконцерна.

У таких компаний есть потенциал и возможности для создания конкурентной военной продукции.

В группу реструктуризации попали 50 предприятий. Их планируют “оздоровить” и реорганизовать, после чего — присоединить к бизнес-единицам из группы развития.

Сейчас совокупный доход этих 50 компаний составляет 4,9 млрд грн или 12% от доходов Укроборонпрома. Также во время реструктуризации будут избавляться от излишних активов.

— Очень много избыточного имущества: общая площадь земельных участков в пользовании предприятий концерна составляет 5,5 тыс. га, площадь недвижимости — 11,3 млн кв. м. То есть концерн перегружен лишним имуществом, что создает дополнительное бремя и негативно влияет на финансовые результаты, — объясняет глава Офиса трансформации.

В группу переподчинения попали 28 предприятий, прибыль которых составила всего 29 млн грн. Они потеряли свое значение для обороноспособности Украины, не выполняют государственный оборонный заказ, ничего не производят и не экспортируют.

Их передадут в Фонд государственного имущества и Космическому агентству.

Так называемый триаж-анализ предприятий все еще продолжается, ведь на каждом из них сложилась уникальная ситуация, которая требует особого подхода. Он должен завершиться в октябре 2020 года.

Сейчас же длится технический анализ и стратегическое согласование.

В Укроборонпроме также очерчены этапы корпоративных изменений, которые будут длится до 2022 года включительно.

Они включают в себя стабилизацию предприятий с помощью корпоратизации и консолидацию, после чего основной упор будет сделан на рост и внедрение инноваций.

Сейчас мы видим, что многие компании Укроборонпрома все еще испытывают проблемы с работой, потому и необходима реформа. Да, для ее завершения потребуется не мало времени.

Однако это даст Украине возможность быть уверенной не только в качестве продукции, которую получают наши бойцы, но и в том, что она обязательно будет пользоваться спросом в мире.

Владислав Бомбела