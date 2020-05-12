Реформа Державного концерну Укроборонпром вже давно на вустах у політиків.

Станом на сьогодні в результаті реформи планують ліквідувати держконцерн і створити замість нього шість держкорпорацій, кожна з яких працюватиме в своїй галузі.

Систему керування державним оборонним підприємством нині вважають не ефективною.

Однак на реформування може піти дуже багато часу – до двох з половиною років, якщо не будуть ухвалені необхідні для цього закони.

Факти ICTV розповідають, чому виникла необхідність у реформуванні Укроборонпрому і чого від нього чекати.

Чому назріла реформа

Незважаючи на хороші показники Укроборонпрому за останні кілька років, питання його реформування назрівало давно.

Заступник директора Укроборонпрому, глава Офісу трансформації Роман Бондар розповів Фактам ICTV, що проблеми почалися ще під час створення концерну.

– Взялися підприємства, що виробляли різну продукцію, яка опосередковано стосувалась оборонної, і були “зліплені” в одну купу. Над ним поставили орган керування під назвою концерн, який повинен був виконувати контрольно-координаційні функції, – пояснює Бондар.

У концерну дійсно є можливість впливати на підприємства, проте не була передбачена велика відповідальність за результат їхньої роботи.

Простіше кажучи – не було відповідальності за вироблену Укроборонпромом продукцію.

Це і хочуть зараз виправити. Однак уже відомо, що це призведе до ліквідації Укроборонпрому в його теперішньому вигляді.

За словами Бондара, в дежконцерні вже ведуть роботу над:

впровадженням практики регулярної звітності;

зміною наглядової ради;

фінансовим аудитом;

аудитом спеціальних розслідувань;

впровадженням системи керування ризиками.

Керівник Центру антикризових ініціатив, експерт в сфері розвитку військово-промислового комплексу України Максим Глущенко пояснив, що реформа назрівала вже тривалий час, адже модель роботи Укроборонпрому себе дискредитувала.

– Він створювався, коли основною метою був продаж старих запасів радянської техніки, десь відремонтованої, десь модернізованої… Сьогодні час нових технологій, необхідно створювати інновації, стимулювати оборонно-промисловий комплекс і створювати відповідні технології, – говорить Глущенко.

І ліквідація Укроборонпрому зараз необхідна, адже вирішувати локальні проблеми не вдається, оскільки він виконує контрольно-координаційні функції. Це означає, що у керівництва концерну немає можливості поліпшити ситуацію на окремих підприємствах.

Компанія може просто заявити, що Укроборонпром втручається в її господарську діяльність, чого не дозволено робити. І це може статися, навіть якщо запропоновані рішення позитивно на неї вплинуть.

– Я, наприклад, хочу підняти якість управлінського обліку, управлінських процедур, керування собівартістю і контролю випуску продукції. Виходить, що зараз у мене немає прямих інструментів для цього, – сказав заступник директора концерну.

Реформа ж повинна допомогти у виправленні ситуації, що склалася.

Чого чекати від реформи

В результаті реформи планують створити шість окремих холдингів навколо прогресивних підприємств Укроборонпрому, а сам концерн ліквідують.

Їх планують розділити за принципом галузевої синергії:

ракетобудівної;

радарних систем;

морських систем;

бронетанкової;

авіаційної;

авіаремонтної.

– Наприклад, буде холдинг з найкращими в світі ракетами, буде холдинг, який займається виробництвом танків і БТР, які не мають аналогів, ще один займеться радарними системами, здатними зупинити будь-яку ракету або безпілотник, що летить на нас… Замість величезного набору підприємств, які незрозуміло кому підпорядковуються, як управляються, буде чітка структура і показник ефективності, – говорить Бондар.

Поділ компаній, наприклад, допоможе позбутися непрофільних, збиткових активів.

– Ми зможемо об’єднати науково-виробничий потенціал підприємств. Надалі нас чекає корпоратизація, акціонування підприємств з метою залучення інвесторів і кооперації зі світовими технологічними лідерами, які готові сюди вкладати гроші, готові принести свої напрацювання. Вони зацікавлені в нашій компетентній, але водночас дешевій робочій силі. Це дозволить створити робочі місця і зрештою забезпечити нашу армію сучасними зразками військової техніки, а потім зайнятися експортом і отримувати валютну виручку, – розповідає Глущенко.

Ефективне керування 116 компаніями одночасно просто неможливе, тому це також підштовхує до їх поділу. Однак варто розуміти, що серед компаній є і ті, які далеко не в кращому стані.

За словами Бондара, об’єднання в холдинги допоможе розвивати не тільки сильні підприємства, але і слабкі завдяки перерозподілу продукту.

В результаті реформи деякі держпідприємства підуть до Фонду державного майна, частину віддадуть в спеціальні міністерства, ще якісь модернізують, а з ще однієї частини створять основу для майбутніх холдингів.

Серед цілей реформи – зробити Укроборонпром більш прозорим. У будь-якого громадянина повинна бути можливість дізнатися про те, чим займається той чи інший завод в холдингу, які у нього проблеми і перспективи.

Наприкінці травня має вийти річний звіт про діяльність держконцерну, що також буде регулярною практикою. Він створюється для того, щоб інформувати людей про виконання обіцянок, шляхи розвитку і те, як можна оцінити діяльність Укроборонпрому.

Подібна практика вже введена в деяких стратегічних для України підприємствах, що дає їм велику прозорість.

Реформа в цифрах

В Укроборонпромі вже представили так звану дорожню карту реформ, згідно з якою всі підприємства концерну розділять на три групи:

розвитку;

реструктуризації;

перепідпорядкування.

Зі 137 підприємств, які перебувають в контурі керування державного концерну, у досить малої кількості є потенціал для розвитку.

За інформацією, опублікованою Укроборонпромом 8 травня, у 38 підприємств загальний чистий дохід становить близько 35 млрд грн, що в процентному виразі – 88% доходу всього держконцерну.

У таких компаній є потенціал і можливості для створення конкурентної військової продукції.

До групи реструктуризації потрапили 50 підприємств. Їх планують “оздоровити” і реорганізувати, після чого – приєднати до бізнес-одиниць з групи розвитку.

Нині сукупний дохід цих 50 компаній становить 4,9 млрд грн або 12% від доходів Укроборонпрому. Також під час реструктуризації позбуватимуться зайвих активів.

– Дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних ділянок в користуванні підприємств концерну складає 5,5 тис. га, площа нерухомості – 11,3 млн кв. м. Тобто концерн перевантажений зайвим майном, що створює додатковий тягар і негативно впливає на фінансові результати, – пояснює глава Офісу трансформації.

До групи перепідпорядкування потрапили 28 підприємств, прибуток яких склав всього 29 млн грн. Вони втратили своє значення для обороноздатності України, не виконують державне оборонне замовлення, нічого не виробляють і не експортують.

Їх передадуть до Фонду державного майна і Космічного агентства.

Так званий тріаж-аналіз підприємств все ще триває, адже на кожному з них склалася унікальна ситуація, яка вимагає особливого підходу. Він повинен завершитися в жовтні 2020 року.

Зараз же триває технічний аналіз і стратегічне узгодження.

В Укроборонпромі також окреслені етапи корпоративних змін, які триватимуть до 2022 року включно.

До них входять стабілізація підприємств за допомогою корпоратизації та консолідація, після чого основний акцент зроблять на збільшенні і впровадженні інновацій.

Зараз ми бачимо, що багато компаній Укроборонпрому все ще відчувають проблеми з роботою, тому і необхідна реформа. Так, для її завершення буде потрібно не мало часу.

Однак це дасть Україні можливість бути впевненою не тільки в якості продукції, яку отримують наші бійці, а й в тому, що вона обов’язково користуватиметься попитом у світі.

Владислав Бомбела