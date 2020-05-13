Почему киевлянам отключают горячую воду во время карантина

В Киеве начали гидравлические испытания сетей с началом ослабления ограничительных мер, которые были отсрочены из-за карантина.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

— Во-первых, хочу сказать, что на самом деле мы учли ситуацию с карантином. Ведь должны были начать испытания сетей еще в начале апреля. Но, понимая, что многие люди находятся дома, мы отложили эти работы на месяц. И начинаем их только с момента введения послаблений, — сказал Виталий Кличко.

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Также он отметил, что горячую воду будут отключать для проведения технологических испытаний, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Виталий Кличко подчеркнул, что Киев и другие города, руководствуются нормативными актами правительства и профильного министерства.

— Это не просто прихоть города. Мы, как и другие украинские города, руководствуемся нормативными актами правительства, профильного министерства. И не проводить испытаний не имеем права. Я понимаю, что отсутствие горячей воды — это дискомфорт и извиняюсь перед киевлянами за это. Однако, другого способа подготовки сетей нет, — отметил мэр.

Ранее Факты ICTV сообщали, что харьковчанам уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за апрель из-за того, что фактическая стоимость газа за апрель была меньше.

Источник: КГГА