ГБР подозревает в сливе данных украинцев чиновников МВД и Миграционной службы

ГБР начало досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержала персональные данные украинцев и была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов.

По предварительной информации, к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

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ГБР начало расследование по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред.

Напомним, ранее в Украине появился телеграмм-бот UА Baza BOT, который объявил о продаже персональных данных украинцев.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя утечку информации, заявил, что слив данных пользователей в Telegram не связан с приложением Дія.