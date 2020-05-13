ДБР підозрює у злитті даних українців чиновників МВС та Міграційної служби

ДБР розпочало досудове розслідування за фактом витоку інформації, яка містила персональні дані українців та була розповсюджена в одному із анонімних Telegram-каналів.

За попередньою інформацією, до витоку можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

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ДБР розпочало розслідування за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 КК України – перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду.

Нагадаємо, раніше в Україні з’явився телеграм-бот UA Baza BOT, який оголосив про продаж перональних даних українців.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи витік інформації, заявив, що злиття даних користувачів у Telegram не пов’язане із додатком Дія.