Детские сады откроют после запуска работы транспорта — Шмыгаль

Детские сады в Украине откроют не раньше, чем свою работу возобновит междугородный и пригородный транспорт.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что этот процесс пройдет согласно плану поэтапного выхода из карантина.

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— О работе детских садов: у нас есть план поэтапного выхода из карантина, четко расписано, когда начнут работать дошкольные учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий. К сожалению, мы должны сейчас дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц, когда снизится количество больных и увеличится количество тех, кто выздоровеет, — сказал премьер.

Глава правительства объяснил, что часто у детей Covid-19 протекает бессимптомно, поэтому от заражения нужно защитить и воспитателей, и других детей.

— Вопрос детских садов будет рассматриваться тогда, когда будет рассматриваться вопрос междугородного и пригородного транспорта, — отметил Шмыгаль.

Напомним, в правительстве анонсировали продолжение карантина в Украине после 22 мая. Денис Шмыгаль объяснил это тем, что сейчас государство находится на пике распространения коронавируса.