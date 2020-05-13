Дитячі садки відкриють після запуску роботи транспорту – Шмигаль

Дитячі садки в Україні відкриють не раніше, ніж свою роботу відновить міжміський та приміський транспорт.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Він підкреслив, що цей процес відбудеться згідно з планом поетапного виходу з карантину.

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– Про роботу дитячих садків: у нас є план поетапного виходу з карантину, чітко розписано, коли почнуть працювати дошкільні навчальні заклади та як відбуватиметься ослаблення карантинних умов. На жаль, ми повинні зараз дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може місяць, коли знизиться кількість хворих і зросте кількість тих, хто одужає, – сказав прем`єр.

Глава уряду пояснив, що часто у дітей Covid-19 протікає безсимптомно, тому від зараження потрібно захистити як вихователів, так і інших дітей.

– Питання дитячих садків розглядатиметься тоді, коли розглядатиметься питання міжміського та приміського транспорту, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в уряді анонсували продовження карантину в Україні після 22 травня. Денис Шмигаль пояснив це тим, що зараз держава перебуває на піку поширення коронавірусу.