Карантин после 22 мая продлят — Шмыгаль

Украина сейчас находится на пике распространения коронавируса, поэтому после 22 мая власти продолжат карантин.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, — заявил он в эфире украинского телеканала.

Шмыгаль отметил, что в стране еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших.

Читайте: Занятые столики и переполненные парки: реакция украинцев на ослабление карантина

— Это переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик, — добавил премьер.

Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина сможет выйти из карантина раньше запланированного срока.