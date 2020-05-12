Карантин после 22 мая продлят — Шмыгаль

Украина сейчас находится на пике распространения коронавируса, поэтому после 22 мая власти продолжат карантин.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, — заявил он в эфире украинского телеканала.
Шмыгаль отметил, что в стране еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших.
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— Это переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик, — добавил премьер.
Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина сможет выйти из карантина раньше запланированного срока.