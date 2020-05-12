PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Детские сады смогут работать уже летом — Минобразования

В Министерстве образования Украины считают, что детские сады смогут возобновить свою работу летом.

— Согласно обстоятельств, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут заработать уже летом. Но здесь нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию, — отметила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Читайте: Родители работают с детьми на голове: нардепы хотят открыть детсады в июне

По ее словам, в детских садах нет учебного года, поэтому режим работы смогут определить руководители заведений.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Киеве с 18 мая заработает система электронной записи детей в учреждения образования.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка