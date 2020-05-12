Детские сады смогут работать уже летом — Минобразования

В Министерстве образования Украины считают, что детские сады смогут возобновить свою работу летом.

— Согласно обстоятельств, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут заработать уже летом. Но здесь нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию, — отметила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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По ее словам, в детских садах нет учебного года, поэтому режим работы смогут определить руководители заведений.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве с 18 мая заработает система электронной записи детей в учреждения образования.