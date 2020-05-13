Рада підтримала продовження заборони на російські соцмережі

Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні ухвалила постанову №3319 Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, яким РНБО рекомендується продовжити заборону ряду російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

На позачерговому пленарному засіданні за відповідну постанову проголосувало 248 народних депутатів.

Після цього голосування спікер парламенту Дмитро Разумков закрив позачергове пленарне засідання.

Читайте: Вконтакте і Однокласники: чи розблокують соцмережі в Україні

Ініціатором проведення другого за день позачергового засідання Верховної Ради виступив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія і депутат від Голосу Роман Лозинський.

Російські соціальні мережі та інтернет-сервіси, зокрема Mail.ru, ВКонтакте та Одноклассники, заблоковані з 16 травня 2017 року. Заборона діє до 15 травня 2020 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі Вконтакте і Одноклассники та інші сайти.