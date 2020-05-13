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Факты / Украина / Политика

Рада обязала декларировать имущество членов набсоветов госбанков и предприятий

Верховная Рада поддержала за основу и в целом исключения из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают.

Это предусмотрено проектом закона №3355-1, который поддержало 244 народных депутата.

Законопроектом также предлагается обязать лиц, входящих в состав наблюдательного совета банка, предприятия или организации, где в уставном капитале 50% принадлежат государству декларировать свои доходы.

— Проектом Закона исключаются из действий антикоррупционного законодательства советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь Президента Украины, выполняют свои обязанности на общественных началах, — говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, предлагаются изменения по определению характеристик членов семьи субъекта декларирования, что позволяет не декларировать их состояния.

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Напомним, Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

Источник: Верховная Рада

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