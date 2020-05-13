Рада зобов’язала декларувати майно членів наглядових рад держбанків і підприємств

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають.

Це передбачено проектом закону №3355-1, який підтримало 244 народних депутати.

Законопроектом також пропонується зобов’язати осіб, які входять до складу наглядової ради банку, підприємства або організації, де у статутному капіталі 50% належать державі декларувати свої доходи.

– Проектом Закону виключаються із дій антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прес-секретар Президента України, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, – йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім’ї суб’єкта декларування, що дає змогу не декларувати їх статки.

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Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні проголосувала законопроект про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину.