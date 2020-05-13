Ресторатор Максим Храмов про наслідки карантину для ресторанного бізнесу

Телеканал ICTV запустив онлайн-проект Ділова розмова з Оксаною Гутцайт. Це відверті інтерв’ю з відомими українськими підприємцями, які розкажуть про реалії ведення бізнесу в умовах нової кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

В рамках онлайн-проекту пропонуємо вам інтерв’ю з ресторатором та керівником Піца Челентано Максимом Храмовим.

— Що нового відкрили для себе під час карантину?

— Я послухав конференцію Андрія Длігача, який розповідав стратегічні речі про те, який зараз світ і що привело до цього, яка буде криза, наскільки вона буде довгою, як світ буде з неї виходити. По друге – мені подарували на День народження триденний онлайн-курс Сильна доставка. Це були зовсім нові відчуття, тому що там домашні завдання, різні практичні інструменти. В онлайн-курсі дуже багато інсайтів від людей, які давно працюють на ринку доставки, дуже багато було пропозицій нових продуктів. Взагалі, один з принципів карантину – всі працюють в десятки разів більше, отримуючи за все в сотні разів менше. Це нормальне явище для кризи.

— Скільки у вас закладів? І скільки довелося закрити?

— Всього вісім закладів: сім закриті, один працює.

— Як вчинили зі своїми працівниками?

— Переважно всі у відпустках за власний рахунок і чекають поки зможуть працювати. Частина людей звільнилася і працевлаштувалася у сервіси доставки. Тобто в точки громадського харчування, які працюють виключно на доставку. Всіх, кого могли, ми працевлаштували поблизу до їхнього місця проживання, щоб вони нікуди не їздили. Чи повернуться вони – побачимо. Але моя совість, принаймні, чиста, адже ми що могли, те зробили.

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— Паста-бокси – надбання карантину? Як винайшли новий продукт під час карантину?

— Це абсолютно спонтанна історія. Зранку я прокинувся, ввімкнув прямий ефір на Facebook і почув виступ відомого ресторатора Алекса Купера, який розповідав про те, що вони запускають бокси з напівфабрикатами. І у мене спрацював сигнал в голові – це власне те, що може допомогти нам вижити і якось відновити роботу. Тільки вже зі специфікою PASTATECA. Ми буквально за три дні розробили меню, придумали, що ми можемо пропонувати людям – пасту, равіолі, лазанью, запіканки. Звісно, ми додали вінегрет, олів’є, млинці, сирники тощо. В результаті зробили такий симпатичний бокс з ресторанною якісною їжею, звісно, з цінами від яких серце кров’ю обливається досі. Адже ми розуміємо, що конкуруємо не з ресторанами, а з кулінарією супермаркетів. І зараз, звісно, це добре працює. Але ми ще не вийшли в прибуток. І я, чесно кажучи, й не сподіваюся на прибуток. Принаймні, ми в стані платити людям зарплату, покривати комунальні видатки. Цей продукт ми будемо розвивати після закінчення карантину, тому що він набирає обертів і буде популярним.

Також в рамках проекту вийдуть інтерв’ю із співзасновником і директором компанії побутової техніки Mirta Артемом Лукашевим та автором каналу Бегущий банкир Андрієм Оністратом.