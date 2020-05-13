СНБО поддержал запрет российских сайтов — последнее слово за Зеленским

СНБО постановил продлить запрет российских соцсетей и сайтов. Нардепы также поддержали это постановление, поэтому теперь решение за президентом — он должен подписать указ.

Большинством членов СНБО Украины решения о применении, отмене и внесении изменений в ограничительных мероприятий (санкций) принято. Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники и других, — говорится в сообщении.

Решение Рады вступит в силу, когда Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ. Проект документа уже подан в Офис президента.

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Российские социальные сети и интернет-сервисы, в частности Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники, заблокированы с 16 мая 2017 года. Запрет действует до 15 мая 2020 года.

Напомним, Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла постановление №3319 Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер , которым СНБО рекомендуется продлить запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.

На внеочередном пленарном заседании за соответствующее постановление проголосовало 248 народных депутатов.