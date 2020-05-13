РНБО підтримала заборону російських сайтів – останнє слово за Зеленським

РНБО постановила продовжити заборону російських соцмереж і сайтів. Нардепи також підтримали цю постанову, тому тепер рішення за президентом – він повинен підписати указ.

– Більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено. Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники та інших, — йдеться в повідомленні.

Рішення Ради набуде чинності, коли Володимир Зеленський підпише відповідний указ. Проект документу вже поданий до Офісу президента.

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Російські соціальні мережі та інтернет-сервіси, зокрема Mail.ru, ВКонтакте та Одноклассники, заблоковані з 16 травня 2017 року. Заборона діє до 15 травня 2020 року.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні ухвалила постанову №3319 Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, яким РНБО рекомендується продовжити заборону низки російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

На позачерговому пленарному засіданні за відповідну постанову проголосувало 248 народних депутатів.