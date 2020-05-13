Украина может получить первый транш МВФ в размере $1,75 млрд в мае

Международный валютный фонд может перечислить Украине первый транш в размере $1,75 млрд до конца мая.
Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.
— Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем — $1,75 млрд, — сказал министр в ходе пресс-брифинга после правительственного заседания в среду.
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Напомним, МВФ сменил протокол сотрудничества с Украиной. Киев будет сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.