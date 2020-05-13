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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна може отримати перший транш МВФ в розмірі $1,75 млрд у травні

Міжнародний валютний фонд може перерахувати Україні перший транш у розмірі $1,75 млрд до кінця травня.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

– Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня, обсяг – $1,75 млрд, – сказав міністр під час прес-брифінгу після урядового засідання в середу.

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Фото: Dreamstime

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