Україна може отримати перший транш МВФ в розмірі $1,75 млрд у травні

Міжнародний валютний фонд може перерахувати Україні перший транш у розмірі $1,75 млрд до кінця травня.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.

– Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня, обсяг – $1,75 млрд, – сказав міністр під час прес-брифінгу після урядового засідання в середу.