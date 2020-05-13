Україна може отримати перший транш МВФ в розмірі $1,75 млрд у травні

Міжнародний валютний фонд може перерахувати Україні перший транш у розмірі $1,75 млрд до кінця травня.
Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко.
– Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня, обсяг – $1,75 млрд, – сказав міністр під час прес-брифінгу після урядового засідання в середу.
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Нагадаємо, МВФ змінив протокол співпраці з Україною. Київ співпрацюватиме з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.