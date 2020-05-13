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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський змінив глав СБУ у трьох областях та Києві

Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України, звільнивши начальника головного управління СБУ в Житомирській області Олега Головаша та призначивши на його місце Сергія Лисака.

Також президент звільнив главу СБУ в Києві та Київській області Сергія Болдиря, а на його місце призначив Олега Головаша.

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Крім того, кадрові зміни відбулися і в Одеській області – звільнено з посади глави СБУ Віталій Харченко, а на його місце призначено Віктор Доровский.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як у Києві група злочинців намагалися викрасти медичних масок на 1 млн гривень. Для цього вони представлялися працівниками українських спецслужб.

Джерело: Офіс президента

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