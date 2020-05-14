Фигуранта дела МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке — СМИ

В начале апреля в Донецке арестовали Леонида Харченко — ключевого фигуранта дела о катастрофе малайзийского Boing МН17.

Он — один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

В 2014 году Харченко имел позывной Крот и был командиром одного из подразделений так называемой ДНР.

В Нидерландах Леониду Харченко выдвинули официальные обвинения в причастности к катастрофе. Его подозревают в доставке зенитно-ракетного комплекса Бук к месту пуска ракеты и охране ЗРК после его эвакуации в РФ.

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Военного разведчика ”ДНР” задержали якобы за участие в незаконном обыске 2014 года и незаконное хранение оружия. Он содержится в ”Минюсте ДНР” в Донецке на ул. Кобозева, 4.

— По первому пункту у пострадавших к нему претензий нет. По второму — этот пистолет ему 2019 выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в деле МН17. Бывшего разведчика просто хотят изолировать, — говорят ВВС его товарищи.

Напомним, Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в убийстве пассажиров рейса MH17 трех россиян и одного гражданина Украины, причастных к завозу Бука с РФ. Никто из них в суд не явился.