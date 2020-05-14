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Факти / Україна / Суспільство

У Києві різко зросла кількість нових випадків коронавірусу

У Києві за добу 52 людини захворіли на Covid-19. Станом на 14 травня у столиці підтвердили 2 012 випадків коронавірусу.

Серед нових випадків шість медиків, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Хто захворів:

  • 31 жінка віком від 18 до 81 року;
  • 15 чоловікiв від 23 до 80 років;
  • чотири дiвчинки віком від 2 до 16 років та два хлопчика віком 12 і 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували шість пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Вилікувалось 189 осіб, померло 42 людини.

13 травня було 30 хворих на коронавірус.

Як писали Факти ICTV, в Україні вперше з початку пандемії зафіксували, що кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків інфікування.

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