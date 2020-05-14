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Факты / Украина / Общество

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине

Ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин по состоянию на 2016 год составляет 77,1 года, мужчин — 67,6 года, а средний показатель – до 72,5 лет.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

В тоже время среднюю продолжительность здоровой жизни в Украине эксперты ВОЗ оценили в 64 года.

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В частности, 60,3 года – для мужчин, а для женщин – 67,6.

Кстати, по данным Кабмина, в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 71,7 года, однако до 2024 года эта отметка увеличится до 75,4 года.

Источник: WHO

Фото: Dreamstime

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