К 2024 году средняя продолжительность жизни в Украине увеличится до 75,4 лет

Во время презентации правительственной экономической стратегии глава Минэкономразвития отметил, что до 2024 года в Украине должна увеличиться средняя продолжительность жизни.

В 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 71,76 лет, однако в Министерстве уверяют, что до 2024 года эта отметка увеличится до 75,4 лет.

Читайте: Отказался от секса и молока: 123-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

– Мы говорим об инвестициях как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал. До 2024 Украина должна перейти к топовой группе индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет, – сказал Тимофей Милованов.

К слову, ученые считают, что главным способом продлить жизнь является физическая активность.