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Факты / Украина / Общество

К 2024 году средняя продолжительность жизни в Украине увеличится до 75,4 лет

Во время презентации правительственной экономической стратегии глава Минэкономразвития отметил, что до 2024 года в Украине должна увеличиться средняя продолжительность жизни.

В 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 71,76 лет, однако в Министерстве уверяют, что до 2024 года эта отметка увеличится до 75,4 лет.

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– Мы говорим об инвестициях как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал.

До 2024 Украина должна перейти к топовой группе индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет, – сказал Тимофей Милованов.

К слову, ученые считают, что главным способом продлить жизнь является физическая активность.

Источник: Минэкономразвития

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