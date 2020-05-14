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Факти / Україна / Суспільство

ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні

Очікувана тривалість життя українських жінок за станом на 2016 рік становить 77,1 років, чоловіків – 67,6 років, а середній показник – до 72,5 років.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За оцінками ВООЗ, середня тривалість життя здорового українця становить 64 роки.

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Зокрема, 60,3 років – для чоловіків, та 67,6 – для жінок.

До речі, за даними Кабміну, у 2018 році середня очікувана тривалість життя в Україні становила 71,7 року, проте до 2024 року ця позначка збільшиться до 75,4 року.

Джерело: WHO

Фото: Dreamstime

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