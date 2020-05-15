Держстат розкрив дані, на скільки впав ВВП України у першому кварталі

Валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2020 року впав на 1,5% проти аналогічного періоду 2019 року.

Такі попередні дані наводить Державна служба статистики України.

Уповільнення економічного зростання України почалося ще у четвертому кварталі 2019 року.

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Тоді зростання ВВП складало 1,5% проти 3,9% у попередньому кварталі. 2020 рік економіка України розпочала з падіння.

Відповідно до базового сценарію МВФ, ВВП України може впасти на 7,7%.

Як писали Факти ICTV, за прогнозами Нацбанку, українська економіка впаде не більше ніж на 5% в нинішньому році.

Але вона може рости на 4% щорічно після 2020 року.