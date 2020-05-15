Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.
Согласно постановлению, подпункт 2 излагается в следующей редакции:
передвижения группой лиц в количестве более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости.
Что еще предполагает постановление:
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— Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Так, на рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Напомним, решение о возобновлении работы непродовольственных рынков Кабмин принял 14 мая.