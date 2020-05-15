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Факты / Украина

Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.

Согласно постановлению, подпункт 2 излагается в следующей редакции:

передвижения группой лиц в количестве более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости.

Что еще предполагает постановление:

Постанова Кабміну

 

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— Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Так, на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Напомним, решение о возобновлении работы непродовольственных рынков Кабмин принял 14 мая.

Фото: Dreamstime

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