Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.

Согласно постановлению, подпункт 2 излагается в следующей редакции:

передвижения группой лиц в количестве более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости.