PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Под видом секонд-хенда: на польской границе обнаружили 900 кг брендовых вещей

Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, который везли в Украину под видом секонд-хенда, обнаружили в пункте пропуска Рава-Русская, что на кордоне с Польшей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

При осмотре груза пограничники обнаружили новые товары разных производителей — около 900 кг одежды, 816 пар обуви и три ящика бижутерии.

Читайте: Контрабанда на таможне есть: госбюджет недополучил 13 млрд грн за два месяца

Сейчас идет экспертиза по установлению стоимости выявленного груза.

Напомним, с 8 мая на границе с Польшей во Львовской области возобновлена ​​работа автомобильного пункта пропуска Рава-Русская.

Ранее Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, за распространение коронавируса.

Источник: Госпогранслужба

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка