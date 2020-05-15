Под видом секонд-хенда: на польской границе обнаружили 900 кг брендовых вещей

Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, который везли в Украину под видом секонд-хенда, обнаружили в пункте пропуска Рава-Русская, что на кордоне с Польшей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
При осмотре груза пограничники обнаружили новые товары разных производителей — около 900 кг одежды, 816 пар обуви и три ящика бижутерии.
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Сейчас идет экспертиза по установлению стоимости выявленного груза.
Напомним, с 8 мая на границе с Польшей во Львовской области возобновлена работа автомобильного пункта пропуска Рава-Русская.
Ранее Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, за распространение коронавируса.