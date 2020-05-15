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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Під виглядом секонд-хенду: на польському кордоні виявили 900 кг брендових речей

Вантаж брендового одягу, взуття та біжутерії, який везли в Україну під виглядом секонд-хенду, виявили в пункті пропуску Рава-Руська, що на кордоні з Польщею.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Під час огляду вантажу прикордонники виявили нові товари різних виробників – близько 900 кг одягу, 816 пар взуття і три ящики біжутерії.

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Нині триває експертиза щодо встановлення вартості виявленого вантажу.

Нагадаємо, з 8 травня на кордоні з Польщею у Львівській області відновлено роботу автомобільного пункту пропуску Рава-Руська.

Раніше Кабінет міністрів тимчасово закрив 10 пунктів пропуску, зокрема і Рава-Руську, через поширення коронавірусу.

Джерело: Держприкордонслужба

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