Мощность АЭС в Украине упала до исторического минимума — Герус

14 мая общая мощность атомных энергоблоков в Украине упала до исторического минимума в 6 780 МВт.

Вчера для аварийного ремонта был остановлен еще один атомный блок — энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, все АЭС в стране работали на 49% от установленной мощности.

— Еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9 150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. И это логично, чем больше ограничение конкуренции, тем выше цена, — объяснил Герус.

В связи с остановкой энергоблоков АЭС появилась дополнительная нагрузка на угольные электростанции, некоторые из которых работали на 3-5 блоках, добавил Герус.

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Отметим, что 15 мая энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС снова подключили к сети.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК Энергоатом будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В то же время производство дорогой “зеленой” энергии выросло почти вдвое, тем самым спровоцировав значительный рост цен на рынке.

Ранее и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец лоббировала решение в пользу компании ДТЭК, которая, по результатам 2019 года, контролирует 63% производства тепловой генерации, 90% добычи энергетического угля и 25% производства генерации из возобновляемых источников энергии.

Позже Минэнерго поручило Энергоатому изучить возможность майнинга криптовалют на АЭС.