Это несерьезно: Герус о предложении майнить криптовалюту на АЭС

Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус назвал странным предложение майнить криптовалюту на атомных электростанциях.

— Прошу не относиться серьезно к таким инициативам. Это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, имитировать, будто идет какая-то работа, и закончится это все ничем.

Он объяснил, что электроэнергия от Энергоатома сегодня является самой дешевой, ее средняя цена продажи около 70 копеек.

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Кроме того, e Энергоатома нет проблем с продажей своей электроэнергии, если ему не запрещать ее продавать. Проблема заключается в том, что Энергоатом ограничивают вручную административно: то запрещают продавать по двусторонних договорах, то приказывают останавливать атомные блоки.

Андрей Герус также добавил, что за последние годы слышал много разговоров о строительстве майнингових центров в Украине, но все они заканчивались ничем, потому что в мире есть десятки стран с более дешевым электричеством.

Он отметил, что Энергоатом не имеет права устанавливать спецтариф для отдельно взятого потребителя.

Напомним, ранее Министерство энергетики предложило Энергоатому майнить криптовалюту на АЭС.