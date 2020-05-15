Потужність АЕС в Україні упала до історичного мінімуму – Герус

14 травня загальна потужність атомних енергоблоків в Україні впала до історичного мінімуму в 6 780 МВт.

Учора для аварійного ремонту зупинили ще один атомний блок – енергоблок №3 Южно-Української АЕС, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, усі АЕС у країні працювали на 49% від встановленої потужності.

– Ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9 150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої. На зупинку атомних блоків уже відреагував і ринок – за останні дні ціна електроенергії зросла на 15%. І це логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вище ціна, – пояснив Герус.

У зв’язку із зупинкою енергоблоків АЕС з’явилося додаткове навантаження на вугільні електростанції, деякі з яких працювали на 3-5 блоках, додав Герус.

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Зазначимо, що 15 травня енергоблок №3 Южно-Української АЕС знову підключили до мережі.

Як повідомлялося, згідно з оновленим прогнозним енергетичним балансом на 2020 рік, вироблення електроенергії держкомпанії НАЕК Енергоатом буде скорочено до половини існуючої потужності. Водночас три енергоблоки АЕС будуть виведені в резерв, а виробництво ще 7 – обмежено.

Водночас виробництво дорогої “зеленої” енергії зросло майже вдвічі, тим самим спровокувавши значне зростання цін на ринку.

Раніше в.о. міністра енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець лобіювала рішення на користь компанії ДТЕК, яка, за результатами 2019 року, контролює 63% виробництва теплової генерації, 90% видобутку енергетичного вугілля і 25% виробництва генерації з відновлюваних джерел енергії.

Пізніше Міненерго доручило Енергоатому вивчити можливість майнінгу криптовалют на АЕС.