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Факты / Украина

Саакашвили рассказал о первом законе, который внесет в Нацсовет реформ

Украине нужен закон о государственно-частном партнерстве, заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Этот закон должен пойти на пользу малому и среднему бизнесу, который создает 80% рабочих мест в стране, подчеркнул Саакашвили.

— Государство может выполнять только вот эти функции, а все остальные функции — это только можно вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны, которые создают 80% рабочих мест, — сказал председатель Исполнительного комитета реформ.

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По закону о государственно-частном партнерстве, который планирует предложить Саакашвили Национальному совету реформ, основные функции будут принадлежать частным субъектам — “очень умным и талантливым украинцам”.

Напомним, Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.

Фото: УНИАН

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